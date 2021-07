Nigeria: un député abattu par des terroristes dans le nord-ouest

Au Nigéria, un député de l’Etat de Zamfara a été tué mardi par des terroristes alors qu’il se rendait avec son fils et son chauffeur dans l’Etat de Katsina dans le nord-ouest du pays.

Selon HumAngle, des hommes armés ont tué Muhammad Ahmad, le législateur représentant la circonscription de Shinkafi à la Chambre de l’Assemblée de l’État de Zamfara, alors qu’il se rendait dans l’État de Kano. L’élu local est tombé dans une embuscade aux côtés de son fils et de son chauffeur le mardi 29 juin 2021 alors qu’il se trouvait à Sheme, une communauté de l’État de Katsina. D’après les autorités de la région, le fils et le chauffeur d’Ahmad ont été enlevés par les assaillants.

Au Nigéria, les groupes terroristes ciblent principalement les politiciens et les chefs traditionnels pour afficher leur domination, en particulier dans les Etats de Katsina et Zamfara où Boko Haram et l’Etat islamique en Afrique de l’ouest (ISWAP) sont très présents. Les kidnappings font également partie de leur mode opératoire où ils exigent de grosses rançons avant de libérer leurs otages.