Nigéria: l’ONU réagit à l’enlèvement d’étudiants à Kaduna

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné l’enlèvement de centaines d’élèves du lycée Bethel Baptist, dans l’État de Kaduna au Nigéria.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné l’enlèvement des 140 élèves du lycée Bethel Baptist, dans la nuit du dimanche à lundi dans région du gouvernement local de Chikun dans l’État de Kaduna au Nigéria.

« Je peux vous dire que le Secrétaire général condamne fermement l’enlèvement d’étudiants de la Bethel Baptist School ainsi que d’employés de l’hôpital lors de deux incidents distincts dans l’État de Kaduna le 5 juillet », a confié mardi, Stéphane Dujarric, le porte-parole de Guterres, lors d’un briefing au siège de l’organisation à New York.

« Le Secrétaire général est troublé par la fréquence des enlèvements contre rançon, d’enfants majoritairement dans les écoles par des groupes extrémistes et des réseaux criminels », a-t-il ajouté.

Selon Dujarric, Antonio Guterres, qui entame son second mandat à la tête de l’ONU, souligne la nécessité de traduire en justice les auteurs de graves violations des droits humains et d’améliorer également la sûreté et la sécurité des écoles et des établissements d’enseignement.

Pour rappel, l’école secondaire Bethel dans la zone du gouvernement local de Maramara Chickun, dans l’État de Kaduna, a été envahie dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés soupçonnés d’être des bandits.

Les assaillants ont fait irruption dans l’enceinte aux environs d’une heure du matin et ont commencé à tirer en l’air pour réveiller tout le monde.