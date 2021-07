Nigéria: l’armée réceptionne six avions de guerre pour lutter contre les groupes armés

Le Nigéria a réceptionné jeudi les six avions de combats A-29 Super Tucano qu’il a commandé aux Etats-Unis pour renforcer sa flotte navale, a annoncé l’armée nigériane.

Commandés aux Etats-Unis pour renforcer ses efforts dans la lutte contre la violence de divers groupes armés, les six premiers avions militaires, les six avions de combats A-29 Super Tucano ont été réceptionnés jeudi par l’armée nigériane.

Les chasseurs américains ont atterri dans la ville de Kano, dans le nord du pays, et ont été reçus par le ministre de la défense, Bashir Magashi, et d’autres chefs militaires. Six autres aéronefs de même type devraient arriver dans le pays en octobre, a déclaré à la BBC Edward Gabkwet, porte-parole de l’armée de l’air nigériane

L’armée nigériane avait commandé un lot de douze avions de guerre américains pour renouveler sa flotte navale. Mais la livraison a connu quelques retards supplémentaires. Les appareils devraient contribuer à la surveillance et aux frappes aériennes contre les insurgés et autres bandes criminelles.

Cette première livraison intervient à un moment où le pays est en proie à une forte montée de l’insécurité due aux militants de Boko Haram et également aux bandits qui sont de plus en plus actifs et armés. Dimanche dernier, des bandits ont abattu un avion militaire dans le nord-ouest du pays.