Nigeria: 26 civils massacrés par des hommes armés dans l’Etat de Zamfara

Au moins 26 personnes ont trouvé la mort jeudi dans une série d’attaques terroristes contre trois communautés de l’Etat de Zamfara dans le nord-ouest du Nigéria. Sept autres ont été blessées lors de ces attaques meurtrières devenues le quotidien des populations dans cette région.

Selon HumAngle, trois groupes terroristes ont mené les attaques entre 12h20 et 16h32 dans les villages de Gidan Dawa, Gidan Adamu et Wari dans le quartier de Faru, dans la zone de gouvernement local de Maradun.

Pour l’heure, le bilan exact de ce carnage n’a pas été établi, étant donné que plusieurs personnes manquent à l’appel, ont indiqué les autorités locales. Muawiya Sardauna, un résident de la région, cité par le média, a décrit l’incident comme une contre-attaque des gangs terroristes ciblant des résidents innocents soupçonnés d’être liés à des membres d’un groupe d’autodéfense local, Yan Sa Kai.

Au Nigéria, l’Etat de Zamfara et ses voisins de Kaduna et Katsina sont devenus le terrain de chasse des groupes terroristes qui y opèrent des attaques meurtrières et des enlèvements contre rançons.

Lundi dernier, des hommes armés, soupçonnés d’être des bandits, ont envahi l’école secondaire Bethel dans la zone du gouvernement local de Maramara Chickun, dans l’État de Kaduna, et ont enlevé des dizaines d’étudiants.

Mardi, près d’une vingtaine de personnes ont trouvé la mort dans l’attaque d’un village par des hommes armés dans l’Etat de Katsina.