Nigéria: 225 criminels présumés arrêtés au nord-ouest du pays

225 criminels présumés pour diverses infractions ont été arrêtés à Kano, selon un communiqué de la police locale.

Sur la base des informations recueillies, la police de Kano, a procédé en 16 jours, à l’arrestation de 225 présumés criminels. Parmi les personnes détenues par la police se trouvent 21 suspects de vol à main armée, 7 suspects d’enlèvement, 18 fraudeurs, 23 trafiquants de drogue, 5 voleurs de véhicules à moteur, 11 voleurs de bétail et 140 voyous notoires.

Selon la police, plusieurs quantités de drogues et des armes illicites dont le prix est estimé à plusieurs millions ont été saisies. Il s’agit entre autre, de 5 pistolets fabriqués localement, 3 pistolets-jouets et 4 pistolets den, 265 couteaux, 28 ciseaux et 80 tiges de fer tranchantes (dan buda).

La police a également saisi 3 millions de nairas en espèce et récupéré 6 vaches, 4 véhicules, 3 motos, 2 sacs, 145 colis et 341 emballages de cannabis (chanvre indien), 176 téléphones portables, une grande quantité de comprimés Exol/Diazapham contrefaits, 103 Red Sun Robber Solution et 194 bouteilles de substance Suck and Die, un téléviseur plasma LG et 97 cartons d’assaisonnements en cubes.