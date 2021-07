Mis KO par le boxeur Tony Yoka, Lionel Messi secouru par Opta

Littéralement détruit par le boxeur français, Tony Yoka, concernant le Ballon d’or de l’année, Lionel Messi a reçu le soutien d’Opta Sports. L’institut de statistiques a pris la défense de l’Argentin en rappelant son bilan sur la saison.

Lionel Messi peut compter sur le soutien d’Opta Sports pour se protéger des « coups de poing » de Tony Yoka, alors que le boxeur français a littéralement dézingué l’Argentin dans la course au Ballon d’or.

L’institut de statistiques a tenu à répondre au poids lourd tricolore qui avait indiqué que le buteur du Barça était inefficace contre les grandes équipes et ne brille que face aux petits clubs.

« Lionel Messi a inscrit 30 buts en Liga la saison passée – dont 11 face aux 7 dernières équipes du classement. Fact-Checking », le tout accompagné de l’émoji d’un gant de boxe, faisant référence à la discipline de Yoka.

30 – Lionel Messi a inscrit 30 buts en Liga la saison passée – dont 11 face aux 7 dernières équipes du classement. Fact-Checking 🥊 pic.twitter.com/8H5PE8Zjjx — OptaJean (@OptaJean) July 26, 2021

« Si Messi gagne le Ballon d’Or, ça sera le plus moche et le plus éclaté de l’histoire »

Absent des Jeux Olympiques (réservés aux amateurs) de Tokyo, car passé professionnel, Tony Yoka avait, dans un post sur son compte Instagram, taclé Lionel Messi, engagé dans la course au Ballon d’or, cette année.

Sans porter de gants, le champion Olympique 2016 a mis en avant la performance mitigée du capitaine blaugrana cette saison, estimant qu’il ne devrait pas conquérir le titre à nouveau alors que les bookmakers annoncent le sextuple Ballon d’or, grand favori à sa propre succession.

« On vit à une époque où on veut donner le Ballon d’or à un joueur qui finit 3ème de Liga, éliminé en 8ème de finale de la Ligue des Champions en prenant 4-1 à domicile (6ème année de suite en étant humilié en C1), qui a perdu la finale de la SuperCoupe d’Espagne en prenant 1 carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire…«, s’était agacé Tony Yoka.

Avant d’ajouter que Lionel Messi est candidat du Ballon d’or pour de mauvaises raisons : « Juste parce qu’il a mis 4 buts face au Chili, l’Équateur et la Bolivie ! ». Il a ensuite précisé que son coup de gueule était très sérieux. « Et c’est réel, y a 0 vanne », continue le papa d’Ali et Magomed, avant d’ajouter : « S’il le gagne, ça sera le Ballon d’or le plus moche et éclaté de l’histoire, gagner le Ballon d’or avec une saison aussi mauvaise, marquer des buts qui n’ont rien fait gagner à ton équipe, 0 but face au Real Madrid depuis 4 ans, 0 but face à Atletico Madrid, 0 face aux grands clubs, rien« .