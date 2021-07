MINUSMA: plusieurs Casques bleus victimes d’une attaque à l’EEI au Mali

La mission des Nations Unies au Mali a indiqué que cinq Casques bleus ont été blessés lundi dans une attaque à l’Engin explosif improvisé (EEI) dans le nord du pays.

Dans un message sur les réseaux sociaux, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a rapporté que « vers 7H30, un véhicule blindé de la MINUSMA a heurté un EEI ou mine au cours d’une patrouille au nord-ouest du camp d’Aguelhok de la MINUSMA dans la région de Kidal ». « Le bilan fait état de 5 Casques bleus blessés qui ont reçu des soins médicaux », a-t-elle conclu.

Dans le même temps, le porte-parole de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré qu’une force de réaction rapide avait été immédiatement envoyée sur le site d’Aguelhok dans la région de Kidal et que les soldats de la paix blessés avaient été transportés à l’hôpital. Il a souligné que cette attaque est survenue après que, dimanche, le camp de la mission de maintien de la paix de l’ONU à Aguelhok a subi des tirs indirects sans qu’il y ait de victimes ou de dommages.

Le Mali tente de contenir une insurrection islamique depuis 2012. Malgré les différentes mesures militaires mises sur pied avec les alliés étrangers, dont les forces françaises et américaines, les attaques se font de plus en plus régulières depuis plusieurs années et les forces de défenses semblent submergées par la puissance des insurgés. L’insurrection s’est également propagée et a atteint d’autres pays, dont le Niger et le Burkina Faso.