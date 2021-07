Mickael Poté: « J’ai fait attendre Modric, quinze minutes »

Dans un entretien exclusif accordé au journaliste Franck, Mickael Poté est revenu sur son passage à l’Apoel Nicosie où il avait affronté le Real Madrid en Ligue des champions. Un mach inoubliable pour l’attaquant béninois qui a frotté les Ronaldo, Benzema, Modric…

Unique joueur béninois à disputer une phase finale de Ligue des champions, Mickael Poté n’oubliera jamais le 13 septembre 2017. Ce jour-là, l’attaquant des Écureuils et son club d’Apoel Nicosie se déplaçaient à Bernabeu pour y défier le Real Madrid en phase de groupe de C1. Une rencontre soldée par une victoire des madrilènes (3-0) avec un doublé de Cristiano Ronaldo.

Sur le banc au coup d’envoi, l’international béninois a foulé la pelouse mythique du Santiago Bernabeu à la 83ème minute. Suffisant pour le joueur de Bandirmaspor d’immortaliser ce moment comme il le raconte dans une interview accordée à Afrofootball55.

« … et au moment d’entrer sur le terrain, toute ma carrière a défilé dans ma tête en quelques secondes. Un truc de fou ! J’ai repensé à tout. Je me suis dit : mais qu’est-ce que je fous-là, face à CR7 et Sergio Ramos au Bernabeu ? On perd 3-0, normal ! Il y avait Karim Benzema, un Lyonnais comme moi, en face. Devinez quoi ? J’ai fait attendre Modric, qui m’avait promis son maillot, quinze minutes après le match, parce que j’étais dans ma bulle, à kiffer le moment !«, a révélé l’attaquant de 36 ans.

Mickael Poté a également parlé de son avenir. A bientôt 37 ans, le joueur n’envisage pas de raccrocher les crampons et estime avoir encore de l’énergie à revendre. « C’est lorsqu’on me rappelle mon âge que je m’en rends véritablement compte ! C’est que je suis bien, je kiffe mon football. Je reste un passionné et je m’arrêterai lorsqu’il n’y aura plus ça. Ce qui me fatigue un peu désormais, ce sont les à-côtés du foot, comme les voyages, les préparations, le foot-business et bien sûr l’éloignement de la famille sans oublier les vacances rognées. C’est usant », a ajouté le natif d’Allahé dans la commune de Za-Kpota.