Mercato: Raphaël Varane tout proche de rejoindre Manchester United

D’après les informations du journaliste de Téléfoot, Julien Maynard, ce jeudi 1 juillet 2021, Raphaël Varane, le défenseur du Real Madrid, se trouve en contact avancé avec Manchester United. Le français devrait bien rejoindre le club anglais cet été.

Après avoir bouclé le transfert de Jadon Sancho du Borussia Dortmund, Manchester United pourrait réaliser un autre gros coup sur le marché des transferts cet été. Très intéressé par le défenseur du Real Madrid, Raphaël Varane, le club anglais souhaite recruter l’international français cet été. Et cela tombe bien, puisque, après 10 ans passés au Real, le champion du monde 2018 souhaite changer d’air.

Selon les informations du journaliste de Téléfoot, Julien Maynard, ce jeudi, les Red Devils sont déjà en discussion avec le français. Entre les deux parties, les échanges sont positifs avec des positions de plus en plus proches concernant un possible transfert. Ce dossier devrait aussi se décanter pour Manchester United dans les prochains jours. Un nouveau gros coup en attente pour les mancuniens.

Pour rappel, le défenseur français est encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022. Le club madrilène ne le retiendra pas mais n’est pas non plus prêt à brader son joueur. La direction des merengue attend une offre supérieure à 50 millions d’euros pour céder son joueur. Après Sergio Ramos, le Real va perdre son autre titulaire en défense centrale. C’est vraiment la fin d’une époque à Madrid.