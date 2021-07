Mercato: Lionel Messi annoncé dans un club de la Côte d’Ivoire

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi attise la convoitise de tous les clubs de la planète notamment ‘ASEC Mimosas, champion de Côte d’Ivoire, qui rêve de s’attacher les services du sextuple Ballon d’or.

Son contrat avec le Barça étant arrivé à terme, Lionel Messi est depuis jeudi à minuit, libre de s’engager avec le club de son choix. Alors que plusieurs médias espagnols insistent sur le fait que la Pulga devrait poursuivre sa carrière chez les Blaugrana, cela n’empêche pas d’autres écuries de miser également sur le capitaine de l’Argentine.

Considérés comme les clubs les plus puissants d’Europe aux mannes financières illimitées, le PSG et Manchester City sont les grands prétendants du buteur catalan et ont déjà affiché leur volonté d’accueillir le joueur de 34 ans. Mais ces deux écuries ne sont plus désormais les seuls dans la course pour le natif de Rosario.

En Afrique, la situation de LM10 est également très suivie par l’ASEC Mimosas. Champion de Côte d’Ivoire, le géant ivoirien rêve aussi de signer le grand rival de Cristiano Ronaldo. « Actionnaires, nous sommes sur le coup. Amadou a établi le contact », peut-on lire sur le compte Twitter de l’ASEC, en légende d’une photo de Lionel Messi habillé du maillot jaune des Mimos.

Dans l’immédiat, avant de considérer une éventuelle expatriation à Abidjan, la Pulga dispute la Copa América avec l’Argentine. L’Albiceleste a pour prochain adversaire l’Equateur, samedi en quarts de finale.