Mercato: l’entraîneur de Tottenham donne des clarifications sur l’avenir d’Harry Kane

Alors que la rumeur sur l’avenir de l’attaquant anglais de Tottenham, Harry Kane, s’intensifie, l’entraîneur du club Espirito Santo a clairement fait savoir sa position en ce qui concerne le départ ou non du joueur.

Plusieurs médias ont relayé des informations faisant état de ce que l’attaquant Harry Kane aurait demandé à quitter Tottenham. Après ces informations non confirmées, le club de Manchester City était celui qui était le plus cité pour signer le joueur, mais il faudrait probablement plus qu’une offre de 150 millions de livres sterling pour même entamer une conversation avec le président Daniel Levy.

S’exprimant lors de sa première conférence de presse à Hotspur Way avant le match amical de samedi contre Leyton Orient, le coach Espirito Santo a clairement exprimé sa position sur l’avenir de Kane. « Harry est notre joueur, c’est la période. Pas besoin de parler d’autre chose », a déclaré le patron portugais.

« C’est maintenant le moment pour Harry de récupérer son énergie, de se reposer. Quand Harry reviendra, nous aurons le temps de parler, nous aurons une bonne conversation. Mais comme je l’ai dit, c’est maintenant le moment pour Harry de se reposer et de se préparer à ce qui vient. Ce qui vient, j’ai hâte qu’il rejoigne le groupe et commence à travailler ensemble », a ajouté le manager.

« Je suis ravi de travailler avec tous les joueurs. Bien sûr, Harry est un joueur de premier plan, l’un des meilleurs au monde, mais il est préférable de travailler avec les meilleurs joueurs du monde. Harry est l’un d’entre eux « , a poursuivi Espirito Santo. Une position qui suppose qu’il tentera de convaincre l’anglais de rester à Tottenham au milieu des intérêts de clubs comme City ou le Real Madrid.