Mercato: John Obi Mikel, l’ex-capitaine des Super Eagles, file au Koweït (officiel)

Quelques semaines seulement après avoir prolongé d’un an son contrat avec Stoke City, l’ancien capitaine des Super Eagles a signé un nouveau bail d’un an avec le Kuwait Sporting Club, au Koweït.

John Mikel Obi retourne en Asie quelques années après avoir quitté la Chine. Alors qu’il venait de prolonger automatiquement d’un an, jusqu’en juin 2022, au terme de sa première saison avec le club anglais, Stoke City, le milieu de terrain de 34 ans a finalement résilié par consentement mutuel afin de quitter l’Angleterre. Dans la foulée, le Koweït Sporting Club a officialisé l’arrivée de l’ex-international nigérian.

Mikel a rejoint Stoke en provenance du club turc de Trabzonspor après avoir passé 11 ans à Chelsea et une demi-saison à Middlesbrough. Le patron Michael O’Neill a déclaré qu’il y avait un accord pour qu’il puisse partir pour une « opportunité significative à l’étranger ». Il a ajouté : « John est un professionnel fantastique et a été une présence énorme pour nous la saison dernière, à la fois sur et en dehors du terrain, en particulier avec les jeunes joueurs de notre équipe première.«

Mikel a fait 249 apparitions en Premier League pour Chelsea, qui a pris fin lorsqu’il a quitté Stamford Bridge en 2017. Il a remporté la Ligue des champions et la Ligue Europa, deux Premier Leagues, trois FA Cups et la Coupe de la Ligue pendant son séjour au club londonien. Mikel a remporté 89 sélections avec le Nigeria, a participé à deux Coupes du monde et a aidé les Super Eagles à remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2013, avant d’annoncer sa retraite du football international il y a deux ans. Après le Nigeria, la Norvège, l’Angleterre, la Chine et la Turquie, il s’agira du 6e pays de la carrière du vainqueur de la CAN 2013.