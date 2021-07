Mercato: accord total entre le PSG et Sergio Ramos

D’après les informations de la radio RMC ce jeudi 1er juillet 2021, un accord total a été trouvé entre le PSG et Sergio Ramos. Le défenseur espagnol va signer un contrat de 2 ans avec le club parisien. Un nouveau gros coup en vue pour le club francilien.

Les choses s’accélèrent entre le PSG et Sergio Ramos. L’intérêt réciproque des deux parties n’est plus à démontrer, et les négociations ont avancé avec l’arrivée du frère et agent de Sergio Ramo, dans la capitale française, ce jeudi. Et, d’après les informations de RMC radio tombées dans l’après-midi, un accord total a été trouvé entre les deux parties au terme d’une nouvelle réunion !

🚨 Sergio Ramos a donné son accord pour rejoindre le PSG. La légende du Real Madrid a refusé l'offre de 2 clubs anglais, dont un qui proposait plus d'argent que Paris. Le frère du défenseur est à Paris ce jeudi pour finaliser l'arrivée du joueur, qui devrait s'engager pour 2 ans. — RMC Sport (@RMCsport) July 1, 2021

Le désormais ex-capitaine madrilène va s’engager pour les deux prochaines années en faveur du vice-champion de France. La radio française précise que la muraille espagnole a rejeté les offres de plusieurs clubs anglais pour signer au PSG. Dans les prochains jours, Ramos doit passer sa visite médicale afin de s’engager officiellement en faveur du club francilien.