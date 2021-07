Memphis Depay : « Je suis venu à Barcelone pour gagner des titres »

Nouveau joueur du FC Barcelone, Memphis Depay rêve grand pour son aventure catalane. Le Néerlandais estime qu’il a signé chez le club culé « pour gagner des titres ».

Il n’y a plus de retour possible cette fois-ci. Memphis Depay est bel et bien un joueur de FC Barcelone. L’attaquant néerlandais, arrivé lundi en Catalogne, a passé avec succès sa visite médicale avant de signer un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2023.

L’ancien capitaine de l’OL a aussi posé sous ses nouvelles couleurs (sans numéro pour le moment) et devrait démarrer dès mardi les entraînements sous les ordres de Ronald Koeman. Sa présentation officielle aura lieu jeudi.

Face à la presse, le joueur de 27 ans a livré ses ambitions pour ce nouveau challenge. « C’est un jour très spécial. J’espère gagner beaucoup de titres, c’est pour ça que je suis venu dans ce grand club. C’est ce que ce club représente, il a une histoire très riche », a confié le Néerlandais qui est arrivé libre cet été.

« J’ai fait de grands progrès avec lui, surtout en équipe nationale, en étant important dans l’équipe. Il m’a donné beaucoup de confiance et m’a également aidé lorsque j’étais blessé. Il m’a beaucoup soutenu et a insisté pour que je vienne ici et que je signe pour le meilleur club du monde. Je suis très heureux qu’il soit ici et je suis prêt à me battre pour lui », a confié Depay.