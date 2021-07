Mali: « Nous devons œuvrer à ce que cette transition soit prolongée», Chérif de Nioro

Alors que la rumeur d’une éventuelle prolongation de la transition au Mali se fait de plus en plus insistante, certaines personnalités, dont le très respecté leader religieux, Mohammad Maoulah Bouyé Haïdara, se sont prononcéed sur la question.

« Si vous voulez qu’on avance, donnons-nous du temps », a laissé entendre le Chérif de Nioro alors qu’il se prononçait sur la question d’une prolongation éventuelle de la transition. « Nous, Maliens, devons œuvrer à ce que cette transition soit prolongée si nous en avons l’espoir et l’intime conviction que les autorités actuelles de la transition peuvent mieux faire», a-t-il poursuivi.

Cette déclaration indique clairement la position de ce leader religieux malien qui voudrait donc que le colonel Assimi Goita et son équipe de transition restent un peu plus longtemps aux affaires afin d’arriver à rétablir les institutions du pays et y assurer une bonne gouvernance.

Notons que qu’il ne reste qu’environ sept mois pour marquer la fin de la transition de 18 mois qui a été marquée par un coup d’Etat après celui qui l’a vue arriver. A la suite de l’éviction de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita, une transition avait été mise en place et dirigée par Bah Ndaw. Il a été déposé six mois plus tard par Assimi Goita, alors vice-président, et ce dernier a pris les rênes assurant continuer le reste du temps.