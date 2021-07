Mali: le Premier ministre Choguel Maiga présente les priorités pour sortir le pays de la crise

Le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maiga, a présenté vendredi un plan pour mettre fin à la crise politique dans le pays, s’engageant à améliorer la sécurité et à organiser des élections crédibles pour mettre fin au régime militaire.

Le Mali est en pleine transition sociopolitique depuis que l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita a été déposé par les militaires et que le chef de la transition d’après, Bah Ndaw, a, à son tour, fait les frais d’un nouveau coup d’Etat. La transition s’est poursuivie toutefois avec le Colonel Assimi Goita, auteur des deux coups de force. Alors que la crainte d’un prolongement de la transition pointe à l’horizon, le Premier ministre Choguel Maiga a fait le point des objectifs de la transition.

Dans un plan d’action, Chogel Maiga a présenté les principales priorités de son équipe. Entre autres, le PM a insisté sur le renforcement de la sécurité, des réformes politiques et institutionnelles, la tenue d’élections en février 2022, et la garantie d’une bonne gouvernance pour les mois à venir. Il a également promis la détermination du gouvernement à lutter contre l’impunité et la corruption.

« Pour sortir le Mali de la crise, nous avons également besoin d’élections crédibles », a-t-il déclaré, promettant que le gouvernement respecterait les dates fixées pour le retour du pouvoir à un régime civil en février 2022. Alors, les craintes et la rumeur sur un prolongement éventuel de la transition semblent n’être pas fondées. Le Colonel Assimi Goita, 38 ans, a pris le pouvoir des dirigeants de la transition, le président Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane, en mai, dans un pays confronté au défi des insurgés islamiques.