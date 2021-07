Ligue des champions: le tirage au sort complet du 3è tour

Le tirage au sort du troisième tour qualificatif de la Ligue des champions 2021-2022 a été effectué ce lundi à Nyon en Suisse.

Qualifiés pour le troisième tour, les différents clubs en lice pour la phase finale de la Ligue des champions 2021-2022 sont désormais fixés sur leur sort. L’UEFA a en effet procédé ce lundi au tirage au sort complet. Un tirage qui réserve de belles confrontations en perspectives.

On suivra notamment les retrouvailles entre Benfica et son ancien coach Rui Vitoria, aujourd’hui sur le banc du Spartak Moscou.Unique représentant français dans cette phase préliminaire, l’AS Monaco croisera le fer avec le futur vainqueur de la double confrontation à venir entre les Autrichiens du Rapid de Vienne ou les Tchèques du Sparta Prague.

Les matches se tiennent les 3/4 et 10 août, avec possibilité de jouer une prolongation et une séance de tirs au but après le match retour. Les vainqueurs seront qualifiés pour les barrages de l’UEFA Champions League (tirage le 2 août).

Voici le tirage au sort complet du 3è tour préliminaire de la C1:

Voie des Champions

Dinamo Zagreb ou Omonia – Legia Varsovie ou FC Flora

Lincoln Red Imps ou Cluj – Slovan Bratislava ou Young Boys

Olympiakos ou Neftci PFK – NS Mura ou Ludogorets

Kairat ou Etoile Rouge – Alashkert ou Sheriff Tiraspol

Malmö ou Helsinki – Glasgow Rangers

Ferencvaros ou Zalgiris Vilnius – Slavia Prague

Voie de la Ligue :