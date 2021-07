Libération de la zone de Fiyégnon 1: vers un bras de fer entre les populations et le gouvernement ?

L’ultimatum lancé par le gouvernement aux populations du quartier Fiyégnon 1 à Cotonou, sera-t-il respecté ? Tout porte à croire le contraire, tant ces populations sont convaincues que les autorités sont dans l’erreur.

A travers un communiqué conjoint, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, et son collègue de la Gouvernance locale, Raphaël Akotègnon, ont enjoint aux populations du quartier Fiyégnon 1 à Cotonou qu’elles ont jusqu’au 1er Septembre 2021 pour libérer la zone.

Mais à mesure que le délai s’approche, les populations concernées donnent l’impression qu’elles ne sont point concernées par l’ultimatum des autorités. Selon le contenu du communiqué interministériel, le domaine en question « a été illégalement occupé à la suite d’une opération de lotissement non approuvée par les autorités habilitées ». Cet argument avancé par les autorités pour soutenir leur décision de déguerpir les populations de la zone n’est pas accepté par ces dernières.

Selon les habitants de la zone, l’opération de lotissement du quartier était autorisée et approuvée par les autorités en charge du domaine et du foncier. « On ne peut jamais dire que le lotissement de Fiyéyon n’est pas approuvé d’autant plus que le 17 août 2001, le ministre de l’intérieur a passé ce marché au géomètre chargé d’exécuter les travaux. Je détiens encore avec moi la lettre de commande du ministre de l’intérieur qui est numérotée 18-092 signée le 21 août 2001« ; a confié Marc Akponon, un sage du quartier.

Vers une résistance contre la décision du gouvernement ?

Monsieur Marc Akponon n’est pas la seule personne du quartier Fiyégnon 1 de Cotonou à avoir cette lecture de la situation. Même la première autorité locale de Fiyégnon se dit surprise par la position du ministre du cadre de vie et du développement durable et son collègue de la gouvernance locale.

A la suite des sages, il soutint lui aussi qu’il n’a jamais été question d’un lotissement non approuvé dans le quartier Fiyégnon 1. Selon ses dires, le quartier s’étend de la clôture de l’aéroport jusqu’au niveau de l’hôtel Céline et le lotissement est fait au même moment par le même géomètre.

« Comment se fait-il alors que le lotissement de l’autre côté est approuvé et la zone incriminée aujourd’hui est non approuvée ?« ; se demande-t-il malicieusement.

Rapproché par des médias, le chef quartier de Fiyégnon 1 affiche une sérénité sans pareille et invite ses administrés à ne point s’inquiéter. « Lorsque j’ai eu l’information, j’ai appelé les sages du quartier, la population toute entière pour les apaiser et leur demander de ne pas s’inquiéter. En ce moment même tous les habitants de ce quartier sont calmes, sereins et vaquent à leurs activités« ; a rassuré l’autorité locale.

Au regard des différentes positions, ces populations sommées de libérer les lieux ne sont pas dans la posture de s’exécuter.

Le gouvernement n’a pas toutes les informations …

Selon les sages du quartier Fiyégnon 1, les ministres signataires du communiqué ont été induits en erreur. « Nous pensons que certainement les gens n’ont pas bien éclairé le chef de l’État. Ou peut-être, les collaborateurs des deux ministres ont fait économie de vérité« , a confié un sage à un média en ligne.

Mieux, il estime que même dans le document du projet Route des Pêches que les populations ont validé avec le PNUD à Grand Popo, il est convenu que les occupants de ce quartier seront maintenus.

« Il y a aussi la dernière sortie de l’ANDF (Agence Nationale du Domaine et du Foncier ndlr) pour expliquer ceux qui doivent partir. Et il est dit que quand on est sur la route des pêches, ceux qui sont à gauche on va les faire partir mais ceux qui sont à droite on ne va pas les toucher« ; a fait savoir ce sage du quartier Fiyégnon.

Des populations décidées à défendre leur droit …

Au regard de la situation qui prévaut actuellement au quartier Fiyégnon 1 à Cotonou, il va falloir plus qu’un communiqué pour faire entendre raison aux populations de cette localité. L’ultimatum du 1er Septembre qui leur est accordé est à leurs yeux une lettre morte.

Elles (les populations de Fiyégnon 1) se préparent d’ailleurs pour faire face aux autorités en réunissant leurs éléments de preuves pour confondre le gouvernement. Le conseil local et les sages du quartier Fiyéyon 1 n’entendent en effet pas se laisser manipuler dans cette affaire de déguerpissement.

Convaincus que le lotissement en question est bien légal et reconnu par les autorités publiques et administratives, ils s’activent déjà pour rassembler les documents qui l’attestent afin de les apporter au gouvernement.

« Nous avons plein de documents et de lettres signés par eux. Il y a même une lettre ici signée et envoyée au préfet par un ministre qui est au gouvernement actuellement. Je veux parler du ministre Alassane Séïdou qui était ministre de la décentralisation« , a confié le sage du quartier Marc Akponon à un média en ligne.

Très déterminé, ce dernier affirme que lorsque ces lettres et documents vont parvenir au gouvernement, ces ministres-là (Josée Tonato et Raphaël Akotègnon) vont dire ce qu’ils connaissent de ce dossier en son temps.

A les croire, depuis que ce communiqué conjoint est relayé par les médias, ils ont pris leur bâton de pèlerin pour mieux éclairer les autorités sur ce dossier qui les échappe peut-être.

« Nous avons déjà envoyé les demandes d’audiences aux ministères concernés, au médiateur de la République, à la Présidence de la République et à l’Assemblée nationale. En ce moment même, les derniers courriers sont en train d’être acheminés par mes services compétents« ; a indiqué le chef quartier de Fiyégnon 1.