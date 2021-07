Les Etats-Unis livrent six avions de combats A-29 Super Tucano à l’armée du Nigéria

Le Nigéria va recevoir un premier lot de six avions de combats A-29 Super Tucano qui a déjà quitté les Etats-Unis pour ce pays ouest-africain, a annoncé l’armée de l’air nigérian.

Dans une déclaration aux médias, le commodore de l’air Edward Gabkwet, directeur des relations publiques et de l’information, a annoncé l’arrivée imminente de six avions A-29 Super Tucano pour renforcer la flotte actuelle du pays. Il a également souligné que les six avions traverseraient cinq pays (le Canada, le Groenland, l’Islande, l’Espagne et l’Algérie) avant d’atterrir au Nigeria vers la fin juillet 2021.

« Une cérémonie d’intronisation officielle des avions dans l’inventaire de l’armée de l’air nigériane est déjà prévue à une date ultérieure en août 2021 pour être annoncée en temps voulu », a déclaré Gabkwet. « Le bureau du directeur des relations publiques et de l’information reste ouvert à toute enquête concernant l’arrivée et l’accueil des avions », a-t-il ajouté.

Ce lot de six avions en route pour le Nigéria est une partie de douze avions commandés par le pays. En novembre 2018, Sierra Nevada Corporation (SNC) a remporté un contrat de vente militaire à l’étranger de 329 millions de dollars du gouvernement américain pour la construction de 12 A-29 pour l’armée de l’air nigériane. Les turbopropulseurs armés sont destinés à être utilisés contre Boko Haram et les militants de l’Etat islamique.

En plus des 12 avions, le contrat prévoit du matériel de formation au sol, des systèmes de planification de mission, des systèmes de compte-rendu de mission, des pièces de rechange, du matériel de soutien au sol et des services de soutien. Cette première livraison intervient à un moment où le pays est en proie à une forte montée de l’insécurité due aux militants de Boko Haram et également aux bandits qui sont de plus en plus actifs et armés.