Le PSG confirme l’arrivée de Gianluigi Donnarumma

Le Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé ce mercredi, avoir officialisé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. L’italien a signé jusqu’au 30 juin 2026.

C’est désormais officiel. Gianluigi Donnarumma est depuis ce mercredi soir, un jour parisien. L’annonce a été faite par le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. « Nous sommes heureux d’accueillir Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain», a-t-il annoncé.

«Nous le félicitons pour sa victoire à l’UEFA EURO 2020, et son titre de meilleur joueur de la compétition. Je sais que Gianluigi recevra un accueil chaleureux de la part de tout le monde au club, y compris de ses coéquipiers, de notre staff et de tous les supporters parisiens. », a-t-il ajouté.

Le portier italien s’est dit heureux de faire désormais partie du PSG pour lequel il a signé jusqu’au 30 juin 2026. « Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain, a déclaré Gianluigi Donnarumma. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters.», a-t-il déclaré.