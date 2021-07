Le président Tebboune annonce l’ouverture de la frontière algéro-nigérienne

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a annoncé mardi, l’ouverture de la frontière avec le Niger, pour faciliter des échanges commerciaux.

A l’invitation du président algérien, le chef d’Etat du Niger, Mohamed Bazoum, est à Alger depuis lundi, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de 72 Heures. Au cours de son séjour algérien, le chef d’Etat nigérien a échangé avec son hôte, sur la coopération bilatérale entre les deux pays.

Ces échanges ont essentiellement porté sur les questions sécuritaires, les questions à caractère économique et social, les questions relatives à la formation professionnelle, à l’exploitation pétrolière par la Sonatrach et le projet de gazoduc devant relier le Nigeria, le Niger et l’Algérie.

Selon le point fait par les autorités du Niger, la question particulière de la réouverture de la frontière entre les deux pays a été également abordée et le Président Tebboune a accepté, à la demande du Président Bazoum, la réouverture quotidienne de cette frontière, qui à n’en point douter, permettra l’accroissement des flux commerciaux entre les deux pays frères.