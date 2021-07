Le Pentagone reconnait avoir formé 7 des assassins du Président haïtien

Au total, 7 des assassins du président haïtien Jovenel Moïse avaient reçu une formation américaine. La confirmation a été faite par le porte-parole du Pentagone qui souligne que le gouvernement américain n’a pas encouragé l’acte posé par les assassins.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré jeudi, que «sept personnes, anciens membres de l’armée colombienne, qui avaient reçu une sorte de formation et d’éducation financée et fournie par les États-Unis», étaient parmi les assassins du président haïtien. John Kirby a souligné que cette formation prévoyait des «choses qui sont très courantes» et n’a pas conduit à «ce qui s’est passé en Haïti».

A lire aussi: Haïti: début des funérailles nationales du président assassiné Jovenel Moïse, sous haute sécurité

Sans donner d’éventuels détails sur l’identité des 7 personnes, John Kirby a indiqué que le gouvernement américain n’a pas encouragé les actions menées par les assassins.

Vingt-six personnes au total ont été arrêtées et trois autres ont été tuées après l’assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 7 juillet. Quarante-cinq interrogatoires et treize perquisitions ont été menées au cours desquelles les autorités ont découvert une soixantaine d’armes à feu, dont certaines appartenaient à la police haïtienne. Jovenel Moïse a été inhumé ce vendredi 23 juillet, à Cap-Haïtien, grande ville du nord de l’île .