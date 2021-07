La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA) recrute

Dans sa politique de favoriser l’émergence de nouveaux acteurs et de dynamiser l’offre de services numériques vers les ménages, les entreprises et les administrations publiques, la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques Société Anonyme (SBIN SA), recrute des compétences pour divers postes.

La SBIN recrute des Talents passionnés et engagés pour divers postes pour écrire ensemble, les plus belles pages des Télécommunications du Bénin et devenir un opérateur global, fleuron de l’économie et catalyseur de l’écosystème numérique. Pour plus de détails ou toute autre information sur la véracité de ces offres d’emplois, merci de cliquer ici.