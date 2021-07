La Russie démonte Joe Biden après une remarque «audacieuse» du président américain

Le président américain, Joe Biden, a laissé entendre que le chef de l’Etat russe était en grande difficulté, une remarque à laquelle le Kremlin a répondu, exprimant à quel point les Etats-Unis ne connaissent pas la Russie.

Le président américain, Joe Biden, a exprimé la conviction que le président russe, Vladimir Poutine, était « en difficulté réelle, ce qui le rend encore plus dangereux ». Dans le même temps, le locataire de la Maison Blanche a fait allusion à l’économie russe, indiquant qu’elle ne dispose que d’armes nucléaires et de puits de pétrole « et rien d’autre ».

Mais la réponse à ces remarques ne s’est pas fait attendre. Mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que Joe Biden et ses assistants ont une connaissance et une compréhension erronées de la Russie moderne.

«Ici, peut-être, il faudrait dire que le président américain parle de notre président en prononçant un discours devant les officiers du renseignement national. Il est clair que de telles déclarations audacieuses sont demandées par ce public, mais il est également évident que le président exprime les messages qui sont préparés par son personnel, ses assistants. Et ici, nous pouvons clairement voir qu’il y a une mauvaise connaissance et compréhension de la Russie moderne », a déclaré Peskov aux journalistes.