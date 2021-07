La Corée du Nord et la Corée du Sud vont rétablir leur ligne de communication directe

Le président sud-coréen, Moon Jae-in, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, ont convenu de rétablir la ligne de communication directe entre Séoul et Pyongyang, a annoncé mardi l’administration du dirigeant sud-coréen, rapporté par TASS.

Selon l’administration présidentielle, les deux dirigeants échangent régulièrement des messages depuis avril. Ces contacts ont permis de rétablir le canal de communication que Pyongyang a unilatéralement rompu en 2020. Les deux présidents ont également convenu de promouvoir le rétablissement de la confiance et l’amélioration des relations bilatérales, rapporte l’agence TASS.

Le 9 juin 2020, la Corée du Nord a bloqué toutes les lignes de communication avec la Corée du Sud en réponse au lancement non autorisé de ballons avec des tracts de propagande anti-gouvernementale à travers la frontière. Pyongyang considérait ces actions comme un acte hostile qui violait les accords pacifiques.

En réponse, la RPDC a coupé tous les téléphones du bureau permanent des communications intercoréennes, y compris le canal de communication entre l’armée et la hotline entre le président sud-coréen et le Comité central du Parti des travailleurs de la RPDC. Plus tard, Pyongyang a fait exploser un bâtiment dans la ville frontalière de Kaesong, qui abritait le bureau des communications intercoréennes.

Le 15 juin, un porte-parole du ministère sud-coréen de l’Unification a déclaré que les canaux de communication devaient être immédiatement rétablis sans aucune condition préalable.