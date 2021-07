La Chine dévoile le train le plus rapide au monde, capable d’atteindre les 600 km/h

Le premier train Maglev à grande vitesse de Chine sortira mardi de la chaîne de production de Qingdao, dans la province du Shandong (est). Le train utilise des électro-aimants pour se suspendre au-dessus des rails, et comme il n'y a pas de friction due au contact avec les voies ferrées, le train peut fonctionner silencieusement et en douceur.

La Chine a dévoilé mardi un train à grande vitesse capable d’atteindre les 600 km/h, ont rapporté les médias officiels. Ce train à lévitation magnétique de conception allemande (Maglev), développé par la Chine et fabriqué dans la ville de Qingdao, serait le véhicule terrestre le plus rapide au monde.

La force électromagnétique permet aux trains Maglev de « léviter » au-dessus d’un rail central et de se déplacer sans frottement ni contact. La Chine utilise cette technologie depuis près de deux décennies, à une échelle très limitée. Shanghai dispose déjà d’une courte ligne de train rapide reliant l’un de ses aéroports au centre-ville.

Un train Maglev, qui circule à 600 km/h, pourrait transporter des passagers de Pékin à Shanghai en seulement 02h30, contre 03h00 en avion et 05h30 en train à grande vitesse classique. Des pays comme le Japon et l’Allemagne cherchent également à construire des réseaux de trains à sustentation magnétique, bien que les coûts élevés et l’incompatibilité avec les infrastructures ferroviaires actuelles restent des obstacles à un développement rapide.