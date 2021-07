José Mourinho invente une nouvelle technique d’entrainement avec des drones

L'entraineur de l'AS Roma, José Mourinho, a innové une nouvelle technique d'entrainement. La nouvelle stratégie du Spécial One consiste à faire usage de drones lors des séances d'entrainement.

José Mourinho ne cessera d’épater le monde du football. Si par moment, le portugais se fait remarquer pour ses critiques les plus acerbes, il n’en demeure pas moins vrai, qu’il se démarque du lot avec la rigueur qu’il impose dans l’entrainement.

A lire aussi: Mercato: le gardien portugais, Rui Patricio, quitte les Wolves et rejoint Jose Mourinho en Serie A

Selon la presse transalpine, le Spécial One a ainsi intégré des drones dans ses sessions quotidiennes afin de tirer le meilleur parti de ses joueurs. L’objectif consiste à utiliser la technologie pour montrer aux joueurs leurs erreurs en temps réel et pour pouvoir résoudre tous les problèmes plus rapidement, le flux de la caméra étant diffusé en direct sur un écran géant.