JO Tokyo/Foot masculin: l’Egypte tient tête à l’Espagne

L’Egypte et l’Espagne se sont séparés sur un nul (0-0) ce jeudi en première journée de phase de groupe du tournoi olympique de football. Un point précieux pour les Pharaons qui défieront l’Argentine au prochain tour.

Privé de son maître à jouer, Mohamed Salah, retenu par Liverpool, L’Egypte n’a pas flancher pour son entrée en piste dans le tournoi olympique de football des JO Tokyo 2021. Opposés à l’Espagne ce jeudi matin en première journée, les Pharaons ont réussi à conserver leur cage inviolée jusqu’au coup de sifflet final.

Outrageusement dominée par la Rojita qui a pratiquement pris ses quartiers dans la moitié de terrain du camp adverse, la bande à Ramadan Sobhi a dû faire le dos rond pour repousser les tentatives notamment de Dani Ceballos (28e) et Carlos Soler (88e et 90e+3).

L’Egypte et l’Espagne se quittent donc sur un score nul et prennent la tête de la poule C en attendant l’autre match entre l’Argentine et l’Australie, prévu à 10h 30 (GMT).