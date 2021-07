JO Tokyo/Foot masculin: le Brésil écrase l’Allemagne pour son entrée

Le Brésil a battu l’Allemagne (4-2) ce jeudi pour son premier match du tournoi masculin de football des JO Tokyo 2021, et prend la tête du groupe D devant la Côte d’Ivoire.

Tenant du titre, le Brésil s’est défait de l’Allemagne ce jeudi à l’occasion de la première journée de phase de groupe du tournoi masculin de football des JO Tokyo. Impressionnants surtout en première période, les Auriverdes se sont imposés sur le score de 4-2.

Grand artisan de cette victoire logique, Richarlison, auteur d’un triplé (7è, 22è, 30è), a permis aux Brésiliens de prendre les trois points de la rencontre.

L’Allemagne aurait pourtant pu arracher le point du nul avec les buts de Nadiem Amiri (57è) et Ragnar Ache (83è) au retour des vestiaires, mais l’expulsion de Maximilian Arnold un peu plus tôt, a finalement eu raison des Allemands qui concèdent un dernier but dans les arrêts de jeu. Une réalisation signée Paulinho (94è).

Le Brésil s’impose donc et prend la tête du groupe D devant la Côte d’Ivoire qui est venue à bout de l’Arabie Saoudite (2-1) dans l’autre rencontre de cette poule.