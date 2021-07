JO Tokyo 2021: la gymnaste Simone Biles déclarée forfait pour le concours général

L’Américaine Simone Biles ne participera pas au concours général des JO de Tokyo, ce jeudi, après avoir passé une évaluation médicale à la suite de son abandon, mardi, lors du concours par équipes.

Simone Biles, la superstar de la gymnastique américaine, qui avait abandonné mardi lors de la compétition par équipes des Jeux Olympiques de Tokyo, est forfait pour le concours général individuel, qui aura lieu ce jeudi. La Fédération américaine a annoncé l’information sur son compte Twitter, ce mercredi.

« Après une évaluation médicale, Simone Biles s’est retirée de la finale du concours général afin de se concentrer sur sa santé mentale, a fait savoir l’instance. Simone subira des examens quotidiens pour déterminer si elle participe ou non aux finales individuelles la semaine prochaine (poutre, sol, barres, saut). Jade Carey, qui avait obtenu le neuvième meilleur score en qualifications, prendra sa place au concours général. »

La championne américaine, une icône au-delà de son propre sport, avait craqué en plein concours général par équipes, évoquant une pression très lourde à gérer. Biles était attendue depuis des mois comme la star des Jeux de Tokyo. Avec quatre médailles d’or remportées à Rio de Janeiro en 2016, et des figures extraordinaires à son registre, elle est considérée comme la plus grande gymnaste de tous les temps.

Mardi, après son abandon, Biles avait indiqué que la question de sa participation aux finales par appareil se déciderait jour par jour. « Nous soutenons pleinement la décision de Simon et saluons son courage de donner la priorité à son bien-être, a déclaré la Fédération américaine. Son courage montre, une nouvelle fois, pourquoi elle est un modèle pour tant de gens.«

