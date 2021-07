JO Tokyo 2021: des lits en carton pour éviter les rapports sexuels entre athlètes ?

Écologiques ou “anti-sexe”? C’est en tout cas l’une des curiosités des Jeux olympiques de Tokyo qui se dérouleront de ce jeudi 23 juillet au dimanche 8 août au Japon. Le village olympique de Tokyo dispose de près de 18.000 lits recyclables avec des sommiers en carton.

Durant la totalité des Jeux, près de 11 000 athlètes séjourneront au sein du village olympique de Tokyo. Pensés par les organisateurs pour les accueillir dans les meilleures conditions, les lits des dortoirs présentent une caractéristique surprenante : ils sont fabriqués en carton recyclé.

Selon les organisateurs des Jeux, c’est la première fois que les lits du village olympique seront presque entièrement fabriqués à partir de matériaux renouvelables. Les lits en cartons ont été conçus et fabriqués par la société japonaise Airweave. Et malgré leur apparence fragile, le responsable du village olympique assure que ces lits seraient « plus solides que du bois » et peuvent supporter jusqu’à 200kg.

Alors, d’où vient la rumeur ? A leur arrivée dans le village olympique, plusieurs sportifs ont publié des photos et vidéos de leur logement. C’est le coureur de fond américain Paul Chemilo qui a émis l’hypothèse que ces lits étaient incapables de supporter plus d’une personne et qu’ils étaient « destinés à éviter l’intimité entre les athlètes ». Très rapidement, les lits ont été qualifiés sur les médias sociaux d' »anti-sexe ».

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo