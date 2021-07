JO Tokyo 2020: un boxeur marocain disqualifié pour avoir essayé de mordre son adversaire à l’oreille

Le boxeur marocain, Youness Baalla (-91 kg), a été disqualifié du tournoi olympique de Tokyo mardi, pour avoir essayé de mordre son adversaire à l’oreille lors d’un combat de poids lourds.

Le boxeur marocain, Youness Baalla (-91 kg), a été disqualifié du tournoi olympique de Tokyo mardi, pour avoir essayé de mordre son adversaire à l’oreille lors d’un combat de poids lourds. Pendant la troisième reprise, Baalla, 22 ans, a approché sa bouche, ouverte, de l’oreille gauche du Néo-Zélandais David Nyika, tout en le tenant avec les bras, un peu comme Mike Tyson lors du fameux combat de 1997 contre Evander Holyfield. Mais Nyika a réussi à esquiver.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S