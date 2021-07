JO Tokyo 2020: le rameur béninois, Privel Hinkati, sur le podium aux repêchages

Le rameur béninois, Privel Hinkati, a pris la troisième place en final des repêchages en Aviron, ce vendredi aux JO de Tokyo 2020. Un lot de consolation pour l’athlète béninois qui quitte la compétition sans aucune médaille.

Privel Hinkati peut aussi se vanter d’avoir gagné quelque chose à ces JO de Tokyo, car l’athlète béninois a bien gagné, non pas de médaille, mais en expérience. Le rameur a en effet fini troisième en finale des repêchages en Aviron, ce vendredi.

Qualifié pour la finale dite finale E après des débuts difficiles où il a terminé dernier en deux sorties, le sportif de 32 ans a puisé au fond de lui-même pour arracher sa place sur le podium.

Une belle performance pour le Béninois qui améliore sa position au classement mondial. L’athlète occupe désormais la 27è place au plan mondial en Aviron, de bon augure pour les prochaines compétitions.

« Fier d’amener pour la première fois en aviron le Bénin au sommet du monde, et fier de tout ce que j’ai pu accomplir ici et avant pour en arriver-là. Merci encore pour le soutien incommensurable de tous », a réagi le rameur béninois sur Facebook après sa course.

Avec la fin d’aventure pour Privel Hinkati et Celtus Dossou-Yovo, mais aussi des nageurs Nafissath Abéké Radji et Marc Pierre Pascal Dansou, le Bénin n’a plus véritablement que Noélie Yarigo et Odile Ahouanwanou pour espérer décrocher une médaille à ces JO. La première citée s’est d’ailleurs qualifiée pour les demi-finales du 800 m en terminant deuxième de sa série avec un chrono de 2:00.11.