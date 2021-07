JO Tokyo 2020: la Côte d’Ivoire résiste au Brésil

Tombeur de l’Arabie Saoudite (2-1), la Côte d’Ivoire a arraché le nul (0-0) face au Brésil dimanche lors de la deuxième journée des phases de groupe du tournoi masculin de football aux JO de Tokyo.

Au terme d’une rencontre à double visage où chaque partie a eu son temps fort, la Côte d’Ivoire et le Brésil n’ont pas réussi à se départager. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0).

Percutants en première période, les Ivoiriens ont multiplié les occasions de but sans toutefois trouver la faille. Amad Diallo, Kessié puis Diallo à nouveau, ont tour à tour buté sur le gardien de but auriverde, Santos.

Un manque de réussite des Éléphanteaux qui aurait pu leur coûter cher en seconde période. Mais, avec un Ira Tape impérial dans sa cage, avec notamment deux arrêts décisifs, les poulains de Soualiho Haidara tenaient bon pour décrocher un match nul logique

Avec ce nul précieux, la Côte d’Ivoire prend quatre points dans cette compétition et n’est plus désormais qu’à quelques portées des quarts de finale. Un nul face à l’Allemagne mercredi prochain suffira aux Ivoiriens d’atteindre le second tour.