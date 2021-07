JO Tokyo 2020: blessée, Noélie Yarigo quitte la piste en fauteuil roulant

Ce vendredi matin, Noelie Yarigo a fini deuxième de sa série derrière la Jamaïcaine Natoya Goule et se qualifie pour les demi-finales du 800 m. Malheureusement, l’athlète béninoise a eu une entorse juste après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Ce vendredi 30 juillet, lors de la deuxième des six séries du double tour de piste féminin, Noelie Yarigo a fini deuxième de sa série derrière la Jamaïcaine Natoya Goule et se qualifie pour les demi-finales du 800 m. Une qualification qui est pour la béninoise sa quatrième demi-finale planétaire consécutive. Elle avait déjà atteint ce stade de la compétition lors des Jeux de Rio (2016), puis lors des Mondiaux de Londres (2017) et de Doha (2019).

Malheureusement, on est malheureusement obligé de s’interroger sur ses chances de pouvoir recourir dès demain, samedi. Celle qui va fêter ses 35 ans en décembre prochain s’est en effet tordu la cheville droite, deux mètres après la ligne d’arrivée et c’est sur un fauteuil roulant qu’elle a quitté la piste.

Noélie Yarigo pourra-t-elle défendre ses chances en demi-finales du 800 m, ce samedi sur la piste de Tokyo à partir de 13 h 50 heure béninoise ?