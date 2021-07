JO 2021: 44 athlètes pour représenter l’Algérie à Tokyo

L’Algérie a retenu un groupe de 44 athlètes pour représenter le pays aux Jeux Olympiques qui s’ouvrent du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo au Japon.

A l’instar d’autres pays africains, l’Algérie sera du grand rendez-vous en terre japonaise où auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021, les Jeux Olympiques. Et pour ce rassemblement sportif, la délégation algérienne comptera 44 athlètes dans ses rangs. Un contingent choisi parmi l’élite et sur lequel le pays maghrébin compte s’illustrer.

En athlétisme, le triple médaillé olympique (or, argent et bronze aux 800 et 1500 m), Taoufik Mekhloufi, va tenter de rééditer l’exploit. Malgré un entrainement perturbé par la pandémie du Covid-19, le sprinteur sera très suivi du côté de Tokyo.

En triple saut, l’Algérie va aussi essayer d’arracher une médaille avec Mohamed Tahar Yasser Triki. L’athlète algérien s’est récemment illustré en remportant le concours de la Diamond League à Oslo avec un bond de 17 m 24.

Liste des athlètes algériens qualifiés par discipline:

Athlétisme

Taoufik Makhloufi, 1500

Djamel Sedjati, 800m

Yassine Hethat, 800 m

Abdelmalek Lahoulou, 400m haies

Mohamed Yasser Triki, triple saut

Hichem Bouchicha, 3000m steeple

Bilal Tabtati , 3000m steeple

Loubna Bouhadja , 400m haies

Aviron

Sid Ali Boudina, deux de couple poids léger

Kamel Ait Daoud, deux de couple poids léger

Boxe

Mohamed Houmri (81 kg)

Chouaïb Boulidinats (+91 kg)

Mohamed Flissi (52 kg),

Younes Nemouchi (75 kg)

Abdelhafid Benchebla (91 kg)

Romaïssa Boualem (51 kg),

Imane Khelif (60 kg)

Ichrak Chaib (75 kg)

Canoë Kayak Amina Kheris, 200m K1, 500m K1

Cyclisme

Youcef Reguigui et Azzedine Lagab, course sur route

LAGAB Azzedine, course contre-la-montre

Escrime

sabre

Akram Bounabi

Kaouthar Mohamed-Belkebir

Fleuret

Salim Haroui

Meriem Mebarki

Haltérophilie

Walid Bidani (+ 109 Kg poids lourd)

Judo

Fethi Nourine (-73 kg)

Sonia Asselah + 78 kg

Karaté

Lamya Matoub (+61 kg)

Lutte libre,

Abdelhak Kherbache (57 kg)

Fateh Benferdjallah(86Kg)

Mohamed Fardj (97 Kg)

Djahid Berrahal (125 kg)

Lutte gréco-romaine

Abdelkrim Fergat (60 kg)

Abdelmalek Merabet (67 kg)

Bachir Sid Azara (87 Kg)

Adem Boudjemline (97 kg)

Natation

Oussama Sahnoun, 50 m et 100 m nage libre

Amel Mellih, 50 m nage libre

Souad Cherouati, 10km eau libre

Tennis Table

Larbi Bouriah, simples messieurs

Tir Sportif

Houda Chaabi, pistolet 10m air comprimé

Voile

Hamza Bouras

Amina Berichi