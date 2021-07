JO 2020 – Foot (M): massacrée par le Japon, la France quitte la compétition

La France est éliminée du tournoi masculin de football des JO de Tokyo après sa lourde défaite contre le Japon (0-4), ce mercredi.

Fin d’aventure pour l’équipe olympique française de foot aux JO de Tokyo. Les Bleus sont éliminés du tournoi après leur défaite cinglante contre le Japon ce mercredi.

Condamnés à gagner pour se qualifier après leur débâcle contre le Mexique (1-4) en première journée, les Français sont complètement passés à côté de leur objectif.

Sans repère et totalement dépassés par des Japonais volontaires, les Français n’ont tenu qu’une demi-heure. Assommés par Kubo (27e) et Sakai (34e) en première période, les poulains de Sylvain Ripoll ont coulé au retour des vestiaires sur des réalisations de Miyoshi (70e) et de Maeda (90+1e).

La France est donc éliminée de la compétition et laisse filer en quart de finale, le Japon et le Mexique qui a douché l’Afrique du Sud (3-0) dans l’autre rencontre du groupe A.