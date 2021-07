Jeux Olympiques: la France décroche sa première médaille d’or à Tokyo

Après les médailles de bronze de Luka Mkheidze et d’argent d’Amandine Buchard, la France s’offre une nouvelle médaille. En effet, l’épéiste français Romain Cannone a décroché, ce dimanche 25 juillet, la première médaille d’or pour la France à Tokyo.

Les Jeux Olympiques de Tokyo se poursuivent et les Bleus ne cessent de glaner des médailles. Après celle de bronze et d’argent, une toute nouvelle s’ajoute à la collection olympique de l’Hexagone. En escrime, Romain Cannone s’est qualifié pour la finale de l’épée après avoir vaincu le numéro 3 mondial. Il assure une nouvelle médaille pour la France.

Le jeune escrimeur de 24 ans a réalisé un énorme tournoi, et remporte son premier titre olympique à la surprise générale. C’est donc une médaille d’or qui vient de se greffer sur les deux premières médailles obtenues par Luka Mkheidze et Amandine Buchard.

47éme mondial, le Français vient à bout du Hongrois Gergely Siklosi (15-10)



Pour rappel, Cannone a été sélectionné à la dernière minute pour les JO de Tokyo. «Je ne me suis pas posé de questions, j’ai vraiment +kiffé+ la journée», a expliqué à France Télévisions le nouveau champion olympique d’épée après sa victoire. «Il faut jouer, il ne faut pas s’enfermer, il faut +kiffer+, il faut créer, plus on joue, plus on s’amuse, plus on prend du plaisir. Je suis même fait plaisir toute la journée», a insisté le benjamin de l’équipe de France à l’escrime virevoltante.