« Je suis en vie, grâce à Dieu », première déclaration publique de la première dame d’Haïti, Martine Moïse

L’épouse hospitalisée du président haïtien assassiné Jovenel Moïse a fait sa première déclaration publique depuis qu’elle a été blessée dans l’attaque qui a tué son mari, accusant ses ennemis de vouloir « tuer son rêve, sa vision, son idéologie ».

La veuve du dirigeant haïtien assassiné Jovenel Moise, qui a été grièvement blessée dans l’attaque, a publié samedi ses premières déclarations publiques depuis l’agression, appelant la nation à ne pas « perdre son chemin ». « Je suis vivante, grâce à Dieu », a déclaré Martine Moise dans un message audio publié sur son compte Twitter officiel, trois jours après que son mari a été abattu dans leur maison.

« Je suis vivante mais j’ai perdu mon mari Jovenel », a-t-elle ajouté. L’authenticité de ces propos, tenus en créole, a été confirmée à l’AFP par le ministre haïtien de la Culture et de la Communication, Pradel Henriquez.

« En un clin d’œil, les mercenaires sont entrés chez moi et ont criblé mon mari de balles… sans même lui laisser la chance de dire un mot », a déclaré Martine Moise dans son message audio. « Je pleure, c’est vrai, mais nous ne pouvons pas laisser le pays se perdre », a-t-elle ajouté. « Nous ne pouvons pas laisser son sang… avoir été versé en vain ».

Martine Moise a été transportée d’urgence dans un hôpital haïtien après l’attaque survenue aux premières heures de mercredi, avant d’être évacuée à Miami pour y être soignée. L’assassinat de Jovenel Moïse menace de plonger Haïti dans le chaos et la communauté internationale a appelé le pays caribéen à maintenir les élections présidentielles et législatives prévues en septembre et novembre.