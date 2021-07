Japon: au moins deux morts dans une spectaculaire coulée de boue (vidéo)

Une coulée de boue provoquée par des pluies torrentielles a fait au moins deux deux morts et une vingtaine de disparus dans le centre du Japon, a annoncé ce samedi les médias locaux.

Au moins deux personnes sont mortes et une vingtaine, portée disparue dans une coulée de boue provoquée par des pluies torrentielles, ce samedi dans le centre du Japon. Selon le gouverneur du département de Shizuoka, Heita Kawakatsu, « sous l’action de pluies torrentielles, le terrain a cédé et la coulée est partie » du haut d’une rivière dans la ville côtière d’Atami. « Elle a balayé maisons et habitants sur son passage », coupant une route nationale, a-t-il ajouté.

Japón#Shizouka#Deslizamiento de #Tierra en en Atami, prefectura de Shizuoka, Japón 🇯🇵, ocasiona severos daños a automóviles y casas en ese lugar. pic.twitter.com/Lg6twT9PDK — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) July 3, 2021

Pour ce qui est du bilan humain, « deux personnes sont en état d’arrêt cardio-respiratoire », a déclaré Heita Kawakatsu aux journalistes, avant la confirmation d’un décès par un médecin, et une vingtaine d’autres sont toujours portées disparues après le glissement de terrain qui s’est produit vers 10h30 locales (01H30 GMT). Des images diffusées par la télévision nippone montraient les torrents de boue détruisant des bâtiments à Atami, tandis que des habitants tentaient de se mettre à l’abri.

Le Premier ministre nippon, Yoshihide Suga, a annoncé que les services d’urgence et les Forces d’auto-défense japonaises (nom officiel de l’armée) avaient lancé des opérations de sauvetage et d’évacuation, soulignant que davantage de pluies torrentielles étaient attendues. « Nous devons être au niveau d’alerte maximum », a-t-il déclaré lors d’une réunion d’urgence.