« J’ai été arrêté et torturé au Kenya pendant 8 jours », Nnamdi Kanu se confie à son avocat

Le dirigeant séparatiste pro-Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, a révélé les détails de son arrestation et des tortures qu’il aurait subies de la part des autorités kenyanes. Son avocat qui a rendu visite au leader de l’IPOB dans les locaux du Department of State Service (DSS), a déclaré que son client avait été arrêté et détenu pendant huit jours par les forces de police spéciales du Kenya, avant d’être remis à leurs homologues nigérians.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Au Nigéria, le Département des services de l’État (DSS) a finalement autorisé le dirigeant séparatiste pro-Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, à rencontrer ses avocats. Une rencontre qui a eu lieu, vendredi 02 juin, selon ce qu’a révélé l’avocat Ifeanyi Ejiofor, sur son compte Twitter vendredi.

L’avocat a déclaré que son client avait été arrêté et détenu pendant huit jours par les forces de police spéciales du Kenya, avant d’être remis à leurs homologues nigérians. Peu après cette visite, vendredi soir, Ejiofor a déclaré que son client avait été arrêté au Kenya le 18 juin, mais qu’il avait été détenu et torturé jusqu’à dimanche dernier, date à laquelle il a été renvoyé dans son pays.

Sa déclaration publiée sur Facebook se lit comme suit : « Mon client, Mazi Nnamdi Kanu, a été enlevé par les prétendues forces de police spéciales du Kenya le 18 juin 2021 à l’aéroport international, puis emmené dans une résidence secrète dans des conditions déshumanisantes. Il a été torturé et soumis à toutes formes de traitements inhumains qui ont aggravé son état de santé. Il a été détenu illégalement pendant huit (8) bons JOURS au Kenya avant d’être transféré à leur homologue nigérian.«

« Il a prétendument fait l’objet d’une enquête sur une accusation fantaisiste alors qu’il se trouvait sous leur garde, dans l’attente de sa remise après que leurs conclusions aient prouvé qu’il était innocent de toutes les allégations fallacieuses. Ils ont ensuite demandé à leur homologue nigérian de prendre le relais. Le gouvernement kenyan était profondément impliqué dans l’enlèvement, la détention et les mauvais traitements de mon client avant sa remise illégale à son homologue nigérian. Un scanner de son cœur a montré que le cœur a augmenté de 13% en raison du traitement déshumanisant qui lui a été infligé. Il sera nécessaire de lui faire subir immédiatement un examen médical approprié et de lui accorder une attention particulière. »

« Mazi Nnamdi Kanu a transmis son message de bonne volonté à tous les membres de la famille de l’IPOB dans le monde entier, et a sollicité vos prières incessantes. Nous allons retourner au tribunal pour faire le nécessaire. D’autres détails ne peuvent être abordés ici. Son équipe juridique fortifiée traitera ces infractions au forum approprié au fur et à mesure que nous progressons. Les autres détails sur notre stratégie juridique ne peuvent être rendus publics. Avec Chukwuokike Abiama à nos côtés, la victoire est assurée. Car si Dieu tout-puissant est pour nous, qui peut être contre nous ? »