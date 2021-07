Haïti: les détails glaçants de l’assassinat du président Jovenel Moïse racontés par son épouse

Dans une interview accordée au New York Times et publiée vendredi, l’ancienne première dame d’Haïti, Martine Moïse, a révélé des détails de l’attaque qui a coûté la vie à son mari, le président Jovenel Moïse.

Grièvement blessée lors de l’attaque d’un commando, plus tôt ce mois, contre la résidence privée du président haïtien, Jovenel Moïse, son épouse Martine a été évacuée aux Etats-Unis pour y être soignée. Dans sa première interview depuis cet événement tragique, elle a indiqué avoir écouté avec terreur les hommes armés saccager leur maison. Selon elle, les assaillants cherchaient quelque chose et dès qu’ils l’ont trouvé, ils ont fait des efforts superficiels en sortant pour voir si elle était toujours en vie.

« Quand ils sont partis, ils pensaient que j’étais morte », a-t-elle déclaré au New York Times. Elle a ensuite critiqué la sécurité rapprochée du président et se pose des questions sur ce qui était arrivé aux 30 à 50 hommes habituellement postés pour garder son mari à la maison. Il faut effectivement noter qu’aucun de ces hommes n’a été tué ni blessé pendant le raid survenu sur le domicile qu’ils étaient censés garder.

La police haïtienne a arrêté le chef de la sécurité de Jovenel Moïse, ainsi qu’une vingtaine de mercenaires colombiens, pour un complot qui, selon les autorités, a été organisé par un groupe d’Haïtiens ayant des liens avec l’étranger. Dans la suite de ses révélations, Martine Moïse a indiqué que c’est par des coups de feu qu’ils ont été réveillés, et que le président a appelé son équipe de sécurité à l’aide, en vain.

Elle se souvient avoir réveillé ses enfants et leur avoir dit de se cacher dans une salle de bain, alors que le président appelait à l’aide via son téléphone, deux responsables de son équipe de sécurité, Dimitri Hérard et Jean Laguel Civil, actuellement en état d’arrestation. Soudain, un barrage de coups de feu est entré dans sa chambre, la blessant à la main et au coude, alors qu’elle restait immobile sur le sol, selon son récit. « En ce moment, j’avais l’impression d’étouffer parce que j’avais du sang dans la bouche et je ne pouvais pas respirer », a-t-elle expliqué.

Mme Moïse s’est également souvenue que les tueurs parlaient exclusivement espagnol et ont fouillé la pièce jusqu’à ce qu’ils trouvent quelque chose qu’ils cherchaient sur une étagère où son mari gardait ses dossiers. « Je voudrais que les gens qui ont fait ça soient arrêtés, sinon ils tueront tous les présidents qui prendront le pouvoir », a-t-elle dit. « Ils l’ont fait une fois. Ils le feront encore », a ajouté Martine Moïse, insistant sur le fait qu’elle n’avait pas peur.

À l’heure actuelle, 26 personnes ont été arrêtées, dont 18 Colombiens, pour la plupart des militaires à la retraite, ainsi que 2 policiers haïtiens et 6 civils, dont certains ont la double nationalité, haïtienne et américaine. Au moins 10 suspects sont en fuite, dont 5 Colombiens et 5 Haïtiens, ces derniers ayant été accusés d’avoir participé à la planification de l’assassinat.