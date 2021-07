Haïti – Assassinat de Jovenel Moïse: Patrice Talon « condamne fermement ce crime odieux »

Le président béninois, Patrice Talon, a condamné ce mardi, l’assassinat du président haïtien, Jovenel Moïse survenu le 05 juillet 2021.

Près d’une semaine après le coup d’Etat haïtien, le président béninois Patrice Talon a exprimé ce mardi, sa profonde tristesse, appelant les autorités du pays à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité.

« J’ai appris avec consternation, la nouvelle de l’assassinat du Président de la République d’Haïti, Jovenel Moïse, le 05 juillet 2021. En cette circonstance particulièrement douloureuse, j’adresse au nom du Gouvernement du Bénin, du Peuple Béninois et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et l’expression de ma solidarité au Gouvernement et au Peuple haïtiens », a déclaré le chef de l’Etat béninois.

« Le Gouvernement béninois condamne fermement ce crime odieux et invite les Autorités haïtiennes à œuvrer pour la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité du pays », ajoute Patrice Talon.

Mercredi dernier, le Premier ministre haïtien a annoncé l’assassinat du président Jovenel Moïse dans une attaque perpétrée par un commando étranger. La Première Dame Martine Moïse blessée par balles, a été évacuée d’urgence aux Etats-Unis. Aux dernières nouvelles, sa santé s’améliore. D’après la police d’Haïti, 28 personnes dont 26 Colombiens et 02 Américains d’origine haïtienne, ont participé à l’assassinat du président Jovenel Moïse.