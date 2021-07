Guinée: un jeune homme « violé » successivement par deux femmes âgées

Quand une femme force un homme à avoir des rapports sexuels avec lui, parlerons-nous de viol ? C’est en tout cas ce que prétend un jeune homme de 22 ans, à Lansanya, une ville de la Guinée.

Quand un homme a des rapports sexuels avec une femme sans son consentement, c’est un viol. Mais peut-on justement parler de viol lorsqu’une femme oblige un homme à avoir des rapports sexuels avec elle, sans son consentement ? Pire, il s’agit ici de deux femmes.

Selon le témoignage relaté par Actualités sur la guinée, un jeune élève de 22 ans a conduit au septième ciel, successivement deux dames qui ont l’âge de sa mère. Selon son témoignage, il a commis l’acte contre son gré, à Lansanya, à 47 km de Conakry.

« Je quittais l’école, je cherchais une voiture pour rentrer chez moi à Lansanaya, lorsqu’une voiture a garé, une dame qui était dedans m’a dit, mon fils où vas-tu ? Je lui ai dit que je vais chez moi. Elle m’a dit allons je te dépose. Une fois dans la voiture, elle m’a amené dans une maison. Là, je lui ai dit, maman je fais quoi ici ? Moi je veux rentrer chez moi. », relate le jeune homme.

« Elle a dit, mon fils n’aies pas peur. Si tu vois qu’on t’a envoyé ici, c’est pour coucher avec moi. Je lui ai dit, moi je ne peux pas faire ça, vous avez le même âge que ma mère. Après elle m’a dit que je n’ai pas de choix, parce que si je ne fais pas, elle va crier. Et quand elle crie les gens vont venir et elle dira que je la violais. Comme j’étais bloqué, j’ai accepté, OK c’est fait », raconte t-il.

« Maintenant après l’acte, une autre femme vient directement, elle m’a dit que c’est sa camarade, qui a aussi la même envie, je lui ai dit que je suis fatigué, elle m’a dit que ça va aller, on va te donner un remontant. J’ai commencé aussi, entre-temps, je me suis évanoui et je me suis réveillé dans une clinique. Lorsque je me suis réveillé, ils m’ont dit que c’est une femme qui m’a envoyé là-bas, disant qu’elle est ma maman« , a expliqué le jeune élève de 22 ans.

Est-il possible qu’un homme pénètre une femme sans être consentant avec cette dernière ?