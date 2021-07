Ghana: inauguration d’un échangeur à 4 niveaux par le président Nana Akufo-Addo (Images)

Le président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a inauguré, le vendredi 9 juillet 2021, l’échangeur à quatre niveaux de Pokuase, situé à l’extrémité Nord d’Accra, le premier du genre au Ghana et en Afrique de l’Ouest, et le deuxième en Afrique.

Débuté en avril 2018, le projet avait été initialement proposé comme un

échangeur urbain à 3 niveaux, mais le développeur, après avoir entrepris une évaluation de l’ingénierie de la valeur, a proposé de construire un échangeur de cheminées à 4 niveaux, qui a été approuvé par le

Ministère des Routes et des Autoroutes du Ghana. Le projet a reçu du Fonds africain de développement, la branche de la BAD, un prêt de 83,9 millions de dollars.

« Au nom du gouvernement et du peuple ghanéens, j’exprime ma sincère reconnaissance à la Banque africaine de développement, qui a fourni des fonds conjointement avec le gouvernement pour l’exécution de ce projet. J’appelle les utilisateurs de l’installation, en particulier les conducteurs, à adhérer aux diverses mesures de sécurité routière mises en place pour une utilisation sûre de l’installation. La modernisation du Ghana prend régulièrement de l’ampleur, et j’invite tous les Ghanéens à se donner la main pour construire le Ghana que nous voulons. », a déclaré le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

L’échangeur de Pokuase est le premier du genre au Ghana et en Afrique de l’Ouest, et le deuxième en Afrique. Selon le président Akufo-Addo, l’achèvement de l’échangeur qui contribuera à résoudre, une fois pour toutes, le cauchemar enduré pendant plusieurs décennies par les usagers à l’intérieur et à l’extérieur de cette zone, a été réalisé en 36 mois, malgré la situation sanitaire liée au COVID-19. Prévue pour se terminer en avril 2020, c’est en juin 2021 que l’ouvrage sera enfin prêt.

Le projet comporte la construction d’une route de 6,5 kilomètres entre Awoshie et Pokuase, un échangeur à l’intersection de la jonction ACP et de la route Awoshie-Nsawam, deux passerelles, l’élargissement de la route Nsawam sur environ deux kilomètres, des travaux de drainage, l’installation de lampadaires et la construction de 12 kilomètres de routes urbaines.