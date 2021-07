Gabon – Procès du coup d’Etat manqué: Kelly Obiang et ses complices condamnés à 15 ans de prison

Après plusieurs jours de procès des présumés auteurs d’une tentative de coup d’État en janvier 2019 au Gabon, le lieutenant Kelly Ondo Obiang a été condamné ce jeudi 1er juillet par la Cour spéciale militaire à 15 ans de prison et à une amende de 31 millions de FCFA.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Au Gabon, les présumés auteurs comparaissent depuis plusieurs jours devant une Cour militaire spéciale, au palais de justice de Libreville. La Cour spéciale militaire a rendu son verdict tôt ce jeudi 1er juillet 2021. Les gendarmes qui avaient suivi le mouvement ont tous été acquittés comme l’avait requis le ministère public.

Si le même ministère public avait requis la perpétuité pour les quatre militaires, dont le lieutenant de la Garde républicaine Kelly Ondo Obiang, présenté comme le meneur du groupe, c’est une peine plus clémente que sont parvenus à arracher Me Jean-Paul Moumbembe et Me Anges Kevin Nzigou au bout de très longues minutes de plaidoirie démarrée le 30 juin. Les militaires ont écopé de 15 ans de prison ferme et d’une amende de 31 millions de FCFA.

Le 7 janvier 2019 au petit matin, un commando dirigé par le lieutenant Kelly Ondo avait pris le contrôle de Radio Gabon et lu un message annonçant la prise du pouvoir par l’armée, disant vouloir sauver le pays du «chaos». Ali Bongo se trouvait alors en convalescence au Maroc, à la suite d’un AVC, deux mois plus tôt. Il avait disparu du paysage politique de longs mois et, durant cette absence, son directeur de cabinet, le Franco-Gabonais Brice Laccruche Alihanga, était devenu le véritable homme fort du Gabon.

Au moment du coup raté, l’officier était le chef du plus puissant des services de renseignements du pays. Il avait été écarté du premier cercle du pouvoir neuf mois plus tard, pour être nommé attaché militaire de l’ambassade du Gabon en Afrique du Sud.