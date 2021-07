France – Soupçons de conflits d’intérêts: mauvaise nouvelle pour le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti

Le ministre Français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a été mis en examen ce vendredi, pour prise illégale d’intérêts, par les magistrats de la Cour de justice de la République.

Convoqué devant la Cour de justice de la République française ce vendredi, Éric Dupond-Moretti, ancien avocat et actuel ministre de la justice, accusé d’avoir profité de son poste pour régler des comptes dans des dossiers dans lesquels il était impliqué en tant qu’avocat, a été mis en examen.

« Sans surprise, il a été mis en examen », a déclaré à la presse l’un des avocats du ministre, Me Christophe Ingrain, à l’issue d’un interrogatoire de près de six heures. « Ses explications n’ont malheureusement pas suffi à renverser cette décision prise avant l’audition. Nous allons évidemment désormais contester cette mise en examen », a-t-il poursuivi. Me Ingrain déposera « une requête en nullité », ajoute la source citée par RFI.

Cette mise en examen inédite d’un ministre de la Justice en fonction en France, a suscité une réaction chez le Premier ministre Jean Castex. « Considérant que « les actes à l’origine de cette procédure » s’inscrivent « dans le cadre normal d’exercice des prérogatives ministérielles du garde des Sceaux, le Premier ministre lui renouvelle toute sa confiance et lui demande de poursuivre l’action de réforme et de confortement des moyens accordés au service public de la Justice », indique un communiqué officiel.

Eric Dupond-Moretti est soupçonné d’avoir profité de sa fonction de garde des Sceaux pour régler des comptes aux magistrats avec qui il avait eu maille à partir quand il était avocat, ce que le ministre réfute