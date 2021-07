Florentino Perez: « Raúl et Casillas sont les deux grandes escroqueries du Real Madrid »

Dans des bandes audios d’il y a 15 ans, et révélé par El Confidential ce mardi, on entend le président du Real Madrid critiquer durement deux légendes du club, Casillas et Raul. Le dirigeant Merengue traite ces deux anciens joueurs de « grandes escroqueries ».

El Confidential a publié ce mardi des bandes audio datant de septembre 2006. Celui qui parle, c’est le président du Real Madrid, Florentino Perez, qui critique durement deux légendes du club, à savoir Raul et Casillas, alors qu’il n’était pas le président du club à ce moment-là.

« Casillas n’est pas un gardien de but pour le Real Madrid, que voulez-vous que je vous dise. Il ne l’est pas. Il ne l’a jamais été. Il a été la plus grosse erreur que nous ayons faite. Ce qui se passe, c’est que vous avez des gens qui l’adorent, l’aiment, lui parlent, je ne sais pas. Ils le défendent tellement… Il est l’une des grandes escroqueries et la seconde est Raúl. Les deux grandes escroqueries du Real Madrid sont d’abord Raúl et ensuite Casillas », a déclaré Perez

"Casillas no es portero para el Real Madrid. Ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que le adoran… Es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid". Una reflexión pronunciada en septiembre de 2006 https://t.co/ribfspSvHv pic.twitter.com/pWAAsK35Ez — El Confidencial (@elconfidencial) July 13, 2021

En plus de cette bande audio, le média révèle d’autres déclarations de Perez, par écrit cette fois. « Les joueurs sont très égoïstes, on ne peut compter sur eux pour rien et celui qui compte sur eux a tort, ils vous laissent en rade, c’est n’importe quoi. J’ai une conception horrible des joueurs », lit-on encore dans El Confidencial.

Une nouvelle polémique pour le Real Madrid, alors que le club essaie de gérer son effectif pendant cette période de Mercato. La reaction du president du Real Madrid est attendue.