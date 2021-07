Finale Euro 2021: Italie-Angleterre, les compos probables

Ce dimanche 11 juillet 2021, l’Italie et l’Angleterre s’affrontent à Wembley pour déterminer laquelle est la meilleure équipe d’Europe. Un match qui s’annonce passionnant entre deux équipes qui ont impressionné durant tout le tournoi. Découvrez les compos probables de cette rencontre.

Après un mois de compétition, l’Euro 2021 va connaître son épilogue ce dimanche. L’Italie et l’Angleterre s’affrontent pour une finale qui promet du spectacle. Outsider au début du tournoi, la Squadra Azzura s’est hissée en finale après des prestations aussi convaincantes les unes que les autres. Les Three Lions quant à eux n’ont encaissé qu’un seul but dans le tournoi et débuteront cette finale avec une confiance absolue en leur défense.

Pour cette finale, Roberto Mancini, le sélectionneur de l’Italie, sera privé de son latéral gauche, Leonardo Spinazzola, gravement touché au tendon d’Achille en quart de finale, et devrait à nouveau titulariser Emerson sur ce flanc.

De son côté, Gareth Southgate devrait à nouveau organiser sa composition de départ en 4-2-3-1 avec sans doute un onze assez proche de celui choisi au tour précédent.

Les compos probables:

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne.

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Phillips, Rice – Saka, Mount, Sterling – Kane.