Finale Euro 2020: le père du joueur Harry Maguire parmi les victimes des violences d’avant-match

Le père du joueur anglais, Harry Maguire, fait partie des victimes du chaos survenu avant la finale de l’Euro 2020 à Wembley, a raconté le joueur lors d’une interview.

L’équipe italienne a remporté la finale de l’Euro 2020 en battant aux tirs au but, l’Angleterre. Avant le début du match de la finale, des scènes de violence ont éclaté aux abords du stade de Wembley entre les supporters des deux formations. Dans la première interview d’un joueur anglais après sa défaite contre l’Italie, le défenseur a déclaré au Sun que son père était pris dans les scènes chaotiques à l’intérieur du stade et qu’il avait du mal à respirer.

Maguire a déclaré au Sun que son père s’était retrouvé avec des côtes présumées cassées par des fans sans billet qui violaient la sécurité à Wembley lors de la finale de l’Euro 2020. Il a révélé que son père, Alan, et l’agent Kenneth Shepherd avaient été piétinés par des fans qui ont débordé la sécurité. Les scènes violentes ont été filmées et partagées sur les réseaux sociaux. Près de 50 arrestations ont été effectuées dans le cadre de la finale et 19 policiers ont été blessés alors qu’ils affrontaient les foules « volatiles », a indiqué la police métropolitaine.

L’UEFA a entamé une procédure disciplinaire contre l’Association anglaise de football, à la suite du chaos à Wembley. Maguire a également déclaré au Sun qu’il souhaitait que les sociétés de médias sociaux fassent davantage pour réprimer les discours de haine, après que trois de ses coéquipiers, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, ont été victimes de violences raciales en ligne après les tirs au but.